УНП: пам`ятник Катерині ІІ – знущання над історією українців і кримських татар

Ініціатива встановити в центрі Сімферополя пам`ятник російській імператриці Катерині ІІ – це знущання над історією українців і кримських татар. Таку думку висловив лідер Кримської організації Української народної партії (УНП) Олег ФОМУШКІН.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі кримської УНП, за словами О.ФОМУШКІНА, «російська імператриця знищила мільйони українців і татар, тому ініціатива мера Сімферополя щодо проведення міського референдуму з питання установки пам`ятника Катерині ІІ – ця, щонайменше, неповага до пам`яті загиблих».

На його думку, питання установки пам`ятника «навмисне мусують промосковські політичні сили, оскільки в перспективі встановлення пам`ятника може привести до етнічного і релігійного конфлікту по лінії "кримські татари – росіяни" і "українці – росіяни", може послужити причиною дестабілізації ситуації в Криму".

За словами О.ФОМУШКІНА, якщо «керуватися логікою мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, депутата російської Держдуми Костянтина ЗАТУЛІНА, комуніста Леоніда ГРАЧА, які є ініціаторами зведення монумента», то «в Москві треба ставити пам`ятник кримському султану Гирею, який кілька разів спалював Москву, і Петру Сагайдачному, який за часів російської Смути добре «погуляв» Московією і спалив не одне місто». Як зазначив лідер кримської УНП, ці історичні фігури є «національними героями відповідно кримськотатарського і українського народів», «проте ніхто не ініціює спорудження їх пам`ятників у Росії».

«Треба поважати історію і права народів, і це, у свою чергу, забезпечить суспільний спокій і процвітання багатонаціональному Криму», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в рамках святкування Дня Сімферополя власті встановили закладений камінь на місці майбутнього пам`ятника Катерині II (у 19 столітті в місті було встановлено пам`ятник Катерині, проте в 20 столітті його було знесено). А депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН під час одного з своїх візитів до Криму заявив, що вваєжає нонсенсом те, що в Сімферополі досі немає пам`ятника Катерині II.

Проти відновлення пам`ятника виступили кримські татари і представники ряду українських організацій. Кримські татари пообіцяли знести пам`ятник, якщо він все ж таки буде встановлений.

Керівництво кримської міліції ухвалило рішення про охорону заставного каменя на місці майбутнього пам`ятника Катерині Великій.

Начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що щодня закладений камінь охороняють, як мінімум, 16 співробітників МВС, на місці також знаходяться два автомобілі. «Я це роблю не з метою захисту інтересів тих, хто поставив пам`ятник, а з метою охорони культурних цінностей Криму всіх конфесій. Я зараз зніму охорону, зламають пам`ятник, чим це обернеться завтра в Криму, які ще зламають пам`ятники - одному Богу відомо», - зазначив А.МОГИЛЬОВ.