Ленінський суд відмовився мати справу з СБУ

Ленінський районний суд Луганська відмовився притягнути до відповідальності двох співробітників СБУ, які, за версією адвокатів, побили 26-річного системного адміністратора.

Як повідомив УНІАН представник сторони захисту Ігор ЧУДОВСЬКИЙ, суд ухвалив рішення щодо законності висновку слідчого прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи.

«Ми подали апеляцію на рішення суду і готові до подальшої боротьби», - сказав І.ЧУДОВСЬКИЙ.

Прес-секретар Управління СБУ в Луганській області Юлія ЄРЬОМЕНКО в коментарі УНІАН відзначила, що рішення суду управління підтримує, оскільки службове розслідування, яке було проведено ще восени 2011 року, показало, що складу злочину в діях співробітників СБУ не було.

Проте вона зазначила, що розгорнутий коментар у цій справі готова дати тільки в понеділок, 6 лютого, оскільки зараз перебуває на лікарняному.

За інформацією захисту, 27 вересня 2011 року двоє оперуповноважених СБУ затримали в Алчевську 26-річного системного адміністратора приватного підприємства. Адвокати стверджують, що чоловіка побили і доставили в облуправління СБУ для бесіди.

14 жовтня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу за ст. 365 (перевищення службових повноважень) і 424 (перевищення службових повноважень військовослужбовцями) Кримінального кодексу.

18 жовтня прокурор області Микола БЕСКИШКИЙ відмінив постанову про порушення кримінальної справи і направив матеріали на повторне розслідування слідчому облпрокуратури.

26 жовтня слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи.

4 листопада захист подав скаргу на відмову в порушенні справи до Ленінського райсуду Луганська.

12 січня 2012 року відбулося перше засідання суду з питання про притягання до кримінальної відповідальності двох співробітників СБУ.