Яценюк: переговори щодо поставок російського газу в Україну зірвані

Міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що переговори щодо поставок російського газу в Україну практично зірвані.

Про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“Я як міністр надіслав відповідну інформацію Президенту України і прем’єр-міністру України щодо фактичного зриву переговорного процесу. Адже за міждержавною угодою у нас вже повинен бути готовий і підписаний протокол про поставки газу на 2008 рік, чого зроблено не було, тому що ні директив немає, ні складу урядової делегації”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

“Можливо, хтось якісь переговори проводить, але тоді такі переговори носять неофіційний характер”, - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня голова правління НАК “Нафтогаз України” Євген БАКУЛІН заявив, що Україна і Росія ведуть переговори про можливі варіанти обміну активами в нафтогазовій сфері. Зокрема, йдеться про можливість передачі РФ частини газотранспортної системи України. На його думку, це дасть можливість Україні взяти участь у розробці родовищ на території РФ.

Сьогодні, 22 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО з цього приводу заявив, що не давав мандату на переговори між Росією і Україною в газотранспортній сфері.

“Мандат на такий варіант переговорів я не давав, і те, що заявив цей пан, не має жодної правової підстави”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.