З Тернополя закликають не віддавати Почаївську Лавру

Громадськість Тернопільської області закликала керівництво держави не допустити ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)», який передбачає передачу Почаївської Лаври Українській православній церкві Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, прийнятому на засіданні у Тернополі за участю народних депутатів, голови Тернопільської обласної ради, священнослужителів українських церков.

«Вважаємо, що законопроект є прямим зазіханням на духовну святиню української нації, продовженням тотального наступу на українське православ’я та намаганням русифікації українського народу з допомогою московської церкви. Адже Почаївська Лавра з часу заснування була осередком православ’я – українського православ’я. Сьогодні це молитовне місце, яке було під багаторічною окупацією комісарами «русского міра», цілеспрямовано перетворюється в осередок антиукраїнства, міжконфесійної неприязні, розбрату та протистояння на Тернопільщині», – йдеться у зверненні.

Громадськість наголошує, що подібні законопроекти демонструють релігійні уподобання владної верхівки та нівелюють ідею створення єдиної помісної української церкви, яка б об’єднала державу.

Підписанти висунули вимогу скасувати розпорядження Кабінету міністрів від 17 липня 2003 року про вилучення Лаври із складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та повернути Почаївську Лавру до складу цього заповідника.

Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабінет міністрів України відніс комплекс пам’яток культурної спадщини у містах Кременці та Почаєві до відання Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У 2002 році усі пам’ятки були передані зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кременецького району у державну власність з віднесенням до сфери управління Держбуду.

У липні 2003 року, згідно з розпорядженням Кабміну, споруди Почаївської Лаври були вилучені зі складу заповідника, а в грудні того ж року відбулася передача комплексу споруд Лаври у безкоштовне користування представникам УПЦ Московського патріархату.

27 серпня 2009 року було створено тимчасову контрольну комісію Тернопільської облради щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в Почаєві УПЦ Московського патріархату, а також щодо дотримання земельного і міграційного законодавства. Комісія виявила численні порушення законодавства України, про що повідомила правоохоронні та владні структури, однак жодної реакції на це не було.

Під час робочої поїздки Президента В.ЯНУКОВИЧА у січні 2011 року голова Тернопільської облради Олексій КАЙДА особисто передав йому усі рішення та звернення, які приймали депутати Тернопільської обласної ради щодо Почаївської Лаври.