Чиї приватні літаки користуються аеродромом "Бориспіль"?

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не надало інформації про високопосадовців, які володіють приватними літаками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКА.

Віце-спікер отримав відповідь від ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на своє звернення стосовно оприлюднення інформації про високопосадовців, які володіють приватним авіатранспортом.

У прес-службі нагадали, що, реагуючи на заяву народного депутата від Партії регіонів про те, що у міжнародному аеропорту «Бориспіль» не вистачає місць для приватних літаків народних депутатів, М.ТОМЕНКО звернувся до керівництва аеропорту «Бориспіль» з проханням оприлюднити інформацію про високопосадовців, які володіють приватними авіатранспортом та скільки коштів до бюджету за обслуговування цього приватного транспорту отримує Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та інші аеропорти України.

Натомість у відповіді, наданій керівництвом аеропорту «Бориспіль», зазначається, що в ДП МА «Бориспіль» дійсно періодично, особливо під час підвищення інтенсивності польотів та в години пікових навантажень, виникає брак місць стоянок для наземного обслуговування повітряних суден, в тому числі й для рейсів бізнес-авіації, які також потребують окремого буксирувального обладнання.

Водночас, інформація про власників повітряних суден не надається. У відповіді сказано, що в аеропорту немає інформації щодо літальних апаратів, які знаходяться у приватній власності високопосадовців, оскільки в запитах на виконання авіарейсів та у свідоцтвах експлуатантів повітряних суден бізнес-авіації, власники зазначають українські або закордонні авіакомпанії, а оплата за надане в аеропорту наземне обслуговування здійснюється безпосередньо цими авіакомпаніями або компаніями-платниками, на підставі укладених угод з аеропортом «Бориспіль».

Натомість, додається у листі, високопосадовці здійснюють польоти як пасажири, що обслуговуються через ДП «Зал офіційних делегацій», а не як власники повітряних суден.

М.ТОМЕНКО сказав, що незадоволений відповіддю і готуватиме повторний запит до уряду з цього приводу.