Сьогодні в Київській області - більше 100 га необроблених земель

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголошує, що одним з найважливіших завдань в Київській області залишається збереження якості земель і їх захист, у тому числі і кількісного складу, особливо сільськогосподарських угідь.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, про це йшлося під час наради щодо розвитку сільських територій в Київській області, на якій А.ПРИСЯЖНЮК також дав доручення начальнику головного управління агропромислового розвитку Олександру ШЕВЧЕНКУ сформувати необхідні регіональні ресурси, в першу чергу, продовольчого зерна, запаси нафтопродуктів, забезпечити господарства добривами та засобами захисту рослин.

«Коли ми збирали врожаї 2011 році, ми вже тоді думали про наступний врожай, адже невідомо, якими виявляться погодні умови. Сьогодні в Київській області є резерви, більше 100 га необроблених земель, тому є де вирощувати зерно», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

На думку голови ОДА, якщо є завдання зберегти село, то не можна віддавати землю великим холдингам, адже як засвідчує досвід, вони скуповують корпоративні права та забирають десятки тисяч гектарів.

В той же час А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що сьогодні Київщина вже готова до проведення на належному рівні комплексу весняно-польових робіт.

Крім того, він зауважив, що область в змозі повністю себе забезпечити продукцією харчування власного виробництва.

«В області створені усі умови для того, щоб жителі області та міста Києва були повністю забезпечені продуктами харчування, виробленими на Київщині», - наголосив голова ОДА.

Також він пообіцяв до початку літа забезпечити відкриття 100 магазинів у Київській області, де на прилавках продаватиметься продукція, яка виробляється на Київщині.