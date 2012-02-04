У криміногенних місцях встановлять відеокамери

У Тернополі в місцях, де найчастіше трапляються ДТП та фіксуються правопорушення, встановлять відеокамери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв міськвиконком.

«Така практика дасть можливість краще слідкувати за порядком у місті, а також стане своєрідним застереженням для тих, хто порушує громадський спокій», – зазначив міський голова Сергій НАДАЛ.

Встановленням відеокамер займатиметься КП «Тернопільінтеравіа». Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник цього підприємства Іван СОРОКОЛІТ, для початку впродовж лютого-березня заплановано встановити 30 камер відеонагляду.

13 з них встановлять в місцях концентрації ДТП, ще 17 в місцях, які за статистикою правоохоронців є криміногенно небезпечними.

«Тобто буде нагляд за місцями, де регулярно трапляються бійки, розбої, де розписують фасади будинків», – сказав І.СОРОКОЛІТ.

За його даними, на втілення проекту буде витрачено 40-50 тис. грн., кошти надасть підприємство КП «Тернопільінтеравіа».

«Камери коштують від 500 грн. до 1,5 тис. грн. – залежно від функціональності. Зрозуміло, що не всюди буде потрібна камера, яка може знімати уночі, змінювати фокусну відстань, обертатися для збільшення площі зйомки. Також ще необхідно буде закупити сервер», – зауважив І. СОРОКОЛІТ.