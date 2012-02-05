На шахті ім. Калініна через пожежу ізолюють аварійну ділянку

У зв`язку з тим, що на шахті ім. Калініна державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" не вдалося ліквідувати загоряння на виїмковій ділянці другої східної лави пласта Н10 на горизонті 1200 метрів, сьогодні вранці штаб з ліквідації аварії прийняв рішення про повну ізоляцію виїмкової ділянки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Як поінформував технічний інспектор праці Укрвуглепрофспілки при Донецькому об`єднаному теркомі Олександр КОШПАРМАК, на аварійній ділянці продовжують горіти дерев`яні кліті, залишки лісоматеріалів, спостерігається сильне задимлення у виробленому просторі.

"Відкритого вогню немає, але повністю впоратися з вогнем так і не вдалося, навіть використовуючи спецзасоби. Сьогодні вранці прийнято рішення ізолювати виїмкову ділянку бетонними перемичками, і тим самим попередити туди доступ кисню, що призведе до повного самопогашення пожежі", - зазначив технічний інспектор.

Зараз бійці гірничорятувальної служби України ведуть підготовку до ізоляції ділянки.

У прес-службі Укрвуглепрофспілки нагадали, що 2 лютого о 17.25 на виїмковій ділянці другої східної лави пласта Н10 на горизонті 1200 метрів на шахті ім. Калініна ДП "ДВЕК" сталося загоряння дерев`яних клітей. У момент загоряння в шахті працювали 73 особи, в тому числі на аварійній ділянці - 22 гірники.

Всі шахтарі виведені на поверхню. Жертв і постраждалих немає. Роботу шахти тимчасово призупинено.