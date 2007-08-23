Тимошенко: депутати від ПР мають у власності 175 тис. підприємств

Влада мусить бути арбітром між народом і капіталом, заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила на мітингу у місті Бережани Тернопільської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, за її словами, в Україні приватизовано 175 тис. підприємств, власники яких сидять в парламенті від Партії регіонів, і підвищення будь-яких соціальних стандартів зменшує їх прибутки. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що країна втрачає людей, які через низькі зарплати їдуть працювати закордон.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що кредити населенню мають видаватися не під заставу, а під спільну гарантію з державою. Лідер БЮТ також вважає, що потрібно створити державну іпотечну установу і видавати кредити на 10-20 років під 2-4% річних. Вона наголосила, що це перевірена методика, яка працює.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що необхідно запровадити медичне страхування для пенсіонерів та людей, які мають недостатні доходи, за рахунок держави. Натомість для людей, які працюють, повинна існувати медична страховка за рахунок власника підприємства, але при зниженні податку на фонд заробітної плати.

Як наголосила лідер БЮТ, необхідно прибрати «зрівнялівку» в пенсіях. Пенсія має залежати від трудового стажу людини, переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що податкова адміністрація повинна входити до складу Міністерства фінансів України: «Це є невід’ємною частиною формування доходної та видаткової частини бюджету, тому зробити податкову абсолютно незалежною – це утопія. Цього не потрібно».