Польські експерти кажуть, що вода у зоні ”фосфорної аварії” - безпечна

Хімічний склад води в зоні аварії потяга з фосфором у Львівській області в межах норми. За повідомленням прес-служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища, такі результати експрес-аналізів, які здійснили в середу польські фахівці.

Тільки у стічних водах виявили рештки речовини, яка утворювала піну для гасіння пожежі.

Як повідомляло Радіо Свобода, в середу на місці аварії взяли проби незалежні польські експерти.

Крім експрес-аналізу води, вони також узяли проби ґрунту й повітря для дослідження в Польщі.

Результати експертизи мають оприлюднити 28 серпня.

Мешканці ураженої внаслідок пожежі потяга з фосфором території, побоюючись за своє здоров’я, вимагали незалежного дослідження.

Унаслідок залізничної аварії, яка сталася в Буському районі Львівської області 16 липня, зійшли з колії 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 із них спалахнули. Хмара з небезпечних продуктів горіння фосфору вразила територію радіусом у кілька кілометрів, на якій розташовані 14 населених пунктів. 27 липня наслідки аварії ліквідували.