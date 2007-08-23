Пріоритети народу напередодні виборів - в УНІАН презентують результати соціологічного дослідженя
09:36, 23 серпня 2007Суспільство
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16-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Пріоритети населення України напередодні парламентських виборів”. Результати оприлюднить кандидат соціологічних наук, експерт Центру соціально-політичних і економічних досліджень “ІМСА” Євген Сірий (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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