Пенсії в Україні підвищать у середньому на 30 гривень

З 1 вересня 2007 р. в Україні відбудеться чергове підвищення пенсій - в середньому на 30 грнТаке рішення прийняте урядом відповідно законодавства, яке передбачає щорічне підвищення пенсій не менш як на 20% темпів зростання заробітної плати за попередній рік.

З 1 вересня 2007 р. будуть підвищені трудові пенсії, пенсії науковцям та особам з числа військовослужбовців строкової служби, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Коефіцієнт підвищення в цілому за рік складе від 1,2 до 1,2803 в залежності від року призначення пенсії. З 1 жовтня 2007 р., у зв"язку із черговим підвищенням прожиткового мінімуму з 406 грн до 411 грн, будуть підвищені і мінімальні трудові пенсії - з 410 грн до 415 грн.

РБК-Україна