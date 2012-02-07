Оператор згорів у розлитій нафті
01:33, 07 лютого 2012Суспільство
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Трагедія на Полтавщині
6 лютого на Яблунівській установці комплексної підготовки нафти поблизу села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області внаслідок розгерметизації технологічної місткості сталися розлив і займання нафтової суміші на площі близько 20 кв.м.
Як повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, внаслідок пожежі загинув 42-річний оператор установки.
Ще двоє робітників (35 і 38 років) дістали опіки обличчя і рук і були госпіталізовані.
Обставини пожежі з'ясовуються.
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