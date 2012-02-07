Оператор згорів у розлитій нафті

6 лютого на Яблунівській установці комплексної підготовки нафти поблизу села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області внаслідок розгерметизації технологічної місткості сталися розлив і займання нафтової суміші на площі близько 20 кв.м.

Як повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, внаслідок пожежі загинув 42-річний оператор установки.

Ще двоє робітників (35 і 38 років) дістали опіки обличчя і рук і були госпіталізовані.

Обставини пожежі з'ясовуються.