Експерт: якщо МВФ відмовить, доведеться звертатися до Росії

Колишній в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає цілком вірогідним залучення Україною кредиту від Росії в разі відмови в наданні чергового кредиту зі сторони Міжнародного валютного фонду.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.

За його словами, якщо МВФ відмовиться надати черговий кредит, Україна буде вимушена шукати альтернативні джерела коштів, зокрема, розглядати варіант залучення кредиту від Росії.

«Йдеться про те, що якщо не вдасться домовитися з МВФ, тоді в України просто не буде альтернативи, як намагатися вийти на публічні ринки, або вести прямі переговори» - зазначив І.УМАНСЬКИЙ

Він вважає, що не отримавши кредиту від МВФ, Україна «вимушена буде бігати по світу й шукати будь-який ресурс», при цьому про залучення довгострокових ресурсів швидше за все мова йти не буде.

«Зараз їм (Мінфіну - УНІАН) якщо вийти на зовнішній ринок, коли ситуація на ринках погіршується, й спробувати взяти на 5 років, то їм ніхто не дасть. Тобто в принципі вести переговори про 5-річний інструмент не буде ніхто, це якщо говорити про публічне розміщення» - говорить І.УМАНСЬКИЙ.

Що стосується кредиту від Росії, то, на його думку, з урахуванням складної ситуації на зовнішніх ринках запозичень, цей варіант може розглядатися українською владою як реальний.

«Питання не в доцільності, питання в тому, що якщо не буде програми з МВФ, то вибору в України просто не буде, а без зовнішніх запозичень цього року буде дуже важко» - зазначає І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, голова Сбербанку Росії Герман ГРЕФ заявив, якщо Міжнародний валютний фонд не надасть Україні кредитні кошти в рамках відкритої в 2010 році програми stand-by, то таке фінансування готовий здійснити Сбербанк Росії.