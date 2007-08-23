В Україні скоро подорожчає пиво

Пиво дуже скоро подорожчає, повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ. А все через те, що цього літа менш урожайний рік для ячменю, ніж минулий. Провідні пивоварні компанії вже пзаявили, що їм доведеться підвищити ціну на напій приблизно на сім відсотків. До того ж, пивовари посилаються на те, що постійно дорожчає і бензин, і вантажні перевезення, і солод. Також може підскочити в ціні і хміль. Пивовари кажуть, що зростання цін на пиво до кінця цього року не уникнути.

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