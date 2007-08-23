Через гостре отруєння автора припинено тур-презентацію книги ”Донецька мафія”

Через гостре отруєння автора проекту «Мафія в Україні» Бориса ПЕНЧУКА тимчасово припинено тур-презентації книги «Донецька мафія. Перезавантаження», які мали відбутись 21 серпня – у Львові та 22 серпня - у Луцьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Громадянської кампанії ПОРА», погіршення стану здоров`я Б.ПЕНЧУК відчув у понеділок, 20 серпня, після повернення з Житомира, де відбулась презентація «Донецької мафії. Перезавантаження».

Б.ПЕНЧУК зв`язався зі своїм лікарем та описав йому симптоми хвороби. Б.ПЕНЧУКУ було встановлено попередній діагноз «отруєння», на що він впевнено стверджує, що не міг отруїтись харчовими продуктами, оскільки у день презентації через напружений графік не знайшов часу навіть перекусити.

Відчувши подальше погіршення самопочуття та підвищення температури (до 39 градусів), Б.ПЕНЧУК звернувся до лікарні, де й пройшов необхідне обстеження, після якого був встановлений остаточний діагноз «отруєння сильнодіючими речовинами».

Сьогодні Б.ПЕНЧУК проходить курс реабілітації та спеціальне обстеження з метою з`ясування, який саме токсин знаходиться в його організмі. Крім того, ускладнює точне діагностування відсутність в Україні спеціалізованої апаратури.

Лікарі зазначають, що стан здоров`я Б.ПЕНЧУКА викликає занепокоєння і наслідки невідомі.