Склад Урядової комісії з розслідування пожежі на Херсонщині (22 особи)

Урядову комісію з розслідування причин виникнення лісової пожежі у Херсонській області та з’ясування питань щодо вжитих для її ліквідації заходів очолив віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Про це йдеться у розміщеному на Урядовому порталі розпорядженні Кабінету міністрів України №667-р від 22 серпня.

Віце-прем’єр-міністра Олександра КУЗЬМУКА призначено заступником голови комісії.

До складу урядової комісії увійшли перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир АНТОНЕЦЬ, перший заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, начальник обласного управління лісового і мисливського господарства Херсонської області Олександр ГЛОД, голова Херсонської облради Володимир ДЄМЬОХІН (за згодою), перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО, перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища Святослав КУРУЛЕНКО, голова Цюрупинської райдержадміністрації Володимир ЛЄНЬ, завідувач сектору експертизи та аналізу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Секретаріату Кабінету міністрів Олександр ЛОПУШЕНКО (секретар комісії), заступник голови Голопристанської райдержадміністрації Олександр ОНОПРІЄНКО, заступник міністра Кабінету міністрів Володимир ПАВЛЕНКО, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій ПАРАШИН, начальник Головного управління МНС в Херсонській області Олександр ПІКУЛЬ.

Крім того, до складу комісії увійшли перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Григорій СЕМЧУК, голова Держкомлісгоспу Віктор СІВЕЦЬ, голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ, заступник голови СБУ Олег СКЛЯР, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Микола ЦИЦЮРСЬКИЙ, начальник управління СБУ у Херсонській області Сергій ЧИЧИРКО, начальник управління внутрішніх справ у Херсонській області Михайло ЯСЕЛЬСЬКИЙ.

До комісії також включено міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестора ШУФРИЧА.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ на виїзному засіданні уряду у Полтаві 22 серпня доручив віце-прем`єр-міністрам А.КЛЮЄВУ і О.КУЗЬМУКУ створити урядову комісію для з`ясування причин лісової пожежі в Херсонській області.

«Ситуація неординарна, до неї привернуто багато уваги. Потрібно розібратися по суті, з`ясувати причини пожежі і проаналізувати реакцію МНС і місцевих властей", - сказав В.ЯНУКОВИЧ і запропонував включити до складу комісії представників Міністерства внутрішніх справ і Секретаріату Президента.