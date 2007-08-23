На День шахтаря Ющенко здійснить робочу поїздку на Волинь та Львівщину

З нагоди Дня шахтаря, у неділю, 26 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Волинської та Львівської областей.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря (Червоноград, Львівська область та Нововолинськ, Волинська область).