На День шахтаря Ющенко здійснить робочу поїздку на Волинь та Львівщину
23:38, 23 серпня 2007Суспільство
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Про це повідомила прес-служба Президента
З нагоди Дня шахтаря, у неділю, 26 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Волинської та Львівської областей.
Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря (Червоноград, Львівська область та Нововолинськ, Волинська область).
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