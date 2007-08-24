В Саках проходить Фестиваль лікувальних грязей

У кримському місті Саки, який славиться лікувальними властивостями своїх грязей, проходить II Фестиваль лікувальних грязей.

Як повідомили УНІАН в Сакському міськвиконкомі, в день відкриття, в рамках фестивалю відбулося театралізоване дійство «Дихання століть», конкурс на краще представлення здравниць «Сакська перлина», дефіле грязьового боді-арту, а також демонстрація фільму про святкування Дня міста Саки цього року.

24 серпня в рамках фестивалю пройдуть водне свято «Королівська Регата-2007» (у регаті беруть участь команди з Києва, Дніпропетровська, Новомосковська, Дніпродзержинська, Вінниці, Миколаєва, Херсона, Джанкоя, Саки та інших), змагання по академічному веслуванню, веслуванню на байдарках і каное, показові виступи з віндсерфінгу, спортивним танцям, східному єдиноборству.

25 серпня в місті відбудеться низка культурних заходів і концертів, серед них: вікторина з історії грязелікування «Що? Де? Коли?», концерт фольклорних колективів Севастополя «Сакчанам від севастопольців - дорогоцінні перли народного мистецтва» і т.д.

Підсумки «грязьового» фестивалю будуть підбиті 26 серпня. Також цього дня в місті відбуватимуться розширена торгівля сувенірною продукцією і косметичними препаратами з сакської лікувальної грязі, конкурс «Королева курорту-2007» і концерт заслуженого колективу Білорусі, вокально-хореографічного ансамблю «Гомій».