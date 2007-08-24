До початку Євро-2012 у Києві відновлять понад 20 шедеврів українського зодчества

У Києві розроблено план галузевої програми з підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Серед запланованих заходів передбачено, зокрема, відновлення історико-архітектурних пам’яток – шедеврів українського зодчества, на що передбачено залучити 1 млрд. 441 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами начальника Головного управління охорони культурної спадщини Руслана КУХАРЕНКА, реставраційно-відновлювальні роботи триватимуть на 11 об’єктах. Це споруди заповіднику «Софія Київська» (павільйон «Золоті Ворота», Брама Заборовського, Андріївська церква), собор Святого Миколая у Покровському монастирі, церква Миколи Набережного, Печерська брама, скульптура Архістратига Михаїла, монумент Незалежності України (будівництво фонтану і скульптурної частини), торговельний центр «Глобус» на Майдані Незалежності, Дмитрівська церква (Костянтина і Олени), Олександрівський костьол, Караїмська кенаса, Михайлівська церква Видубицького монастиря, Миколаївський костьол.

На відновлення цих об’єктів передбачено спрямувати 500 млн. грн., з яких 232 млн. грн. – з державного бюджету, 138 млн. грн. – з місцевого та 130 млн. грн. – з інших джерел фінансування.

Окрему увагу профільні служби столичної мерії приділять відтворенню Будинку Київського магістрату, дзвіниці Кирилівського монастиря, Стрітенської церкви на Львівській площі, церкви Іллі Пророка біля Залізничного вокзалу, комплексу В.Гесте на Контрактовій площі, фонтану «Іван» на Європейській площі, фонтану на Софійській площі, дзвіниці Військово-Микільського монастиря на площі Слави, фонтану на площі Льва Толстого, дзвіниці Троїцької церкви Китаївської пустоші.

Для збереження цих архітектурних шедеврів з державного бюджету буде виділено 315 млн. грн., з місцевого – 6 млн. грн., а з інших джерел фінансування – 500 млн. грн. (всього 821 млн. грн.)

За словами Р.КУХАРЕНКА, третій розділ відповідного плану заходів – «Музеєфікація». Йдеться про храм ХІІ століття, залишки якого знайдено на вулиці Юрківській, 3 у 2003 році. Назва церкви поки що невідома. Вирішується питання про занесення залишків цього храму до Державного реєстру пам‘яток національного значення.

Як сказав Р.КУХАРЕНКО, значний інтерес для світової культурної спільноти мають і залишки фундаментів Десятинної церкви (Успіння Богородиці). Це перша мурована культова споруда на Русі, збудована у 989-996 роках. Зруйнована вона була у 1240 році під час нападу монголо-татар на Київ. На даний час занесена до реєстру пам’яток археології місцевого значення.