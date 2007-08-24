Книгарня обіцяє знижки покупцям, які прийдуть у вишиванках

У Тернополі знижки на 5% обіцяють керівники книгарні “Ярослав Мудрий” усім покупцям, які прийдуть 24-26 серпня у вишиванках.

Як розповів кореспонденту УНІАН менеджер видавництва “Підручники і посібники”, яке є власником магазину, Віталій КАРПА, знижка діятиме на всі книжки. “Незалежно, чи це художня література, чи наукова, чи сучасна художня, чи методична - на все діятиме 5-відсоткова знижка”, - повідомив він.

Окрім того, усім Іваннам у книгарні обіцяють 10% знижки. “Просто римувалося “Кожній Іванці у вишиванці”, така гра слів. До того ж, це гарне рідкісне українське ім’я”, - пояснив таку ініціативу В.КАРПА.

Він зауважив, що в майбутньому книгарня влаштовуватиме подібні акції, від яких могли б виграти і люди з іншими іменами.