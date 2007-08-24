У Софії Київській пройшов молебень за Україну

У Софії Київській завершився молебень за Україну, який пройшов у рамках святкування Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході брали участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, молебень спільно проводили керівники різних релігійних конфесій. Традиція починати святкування Дня незалежності зі спільної Молитви за Україну започаткована В.ЮЩЕНКОМ три роки тому.

Після молебню Президент виступить із промовою на Софійській площі, де відбуватимуться урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності України.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не був присутній на молебні за Україну. Передбачається, що він візьме участь у заходах на Софійській площі, які розпочнуться о 10 годині ранку.

Голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ планує взяти участь у молебні за Україну в Києво-Печерській Лаврі.