Тимошенко: Черновецький віддав під забудову 450 га заповідних земель Києва

На останньому засіданні Київської міської ради було виділено під забудову 450 га заповідних та рекреаційних земель столиці. Про це сьогодні журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«На останній сесії знову відбулося велике зловживання землею, велике хабарництво. Я думаю, що такого масштабу Київ ще ніколи не бачив – більш як 450 га землі в заповідних зонах, в найкращих зонах, де дійсно можуть відпочивати люди, ці землі за хабарі були роздані», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вона зазначила, що фракція Партії регіонів у Київміськраді зрозуміла, що треба служити киянам, і залишила залу для голосування, не давши жодного голосу за ці рішення.