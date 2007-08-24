Ще четверо українців стали Героями

Ще четверо українців удостоєні звання Герой України. Відповідні укази глави держави Віктора ЮЩЕНКА оприлюднені на офіційному сайті Президента.

Зокрема, за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку агропромислового виробництва, впровадження прогресивних технологій та передових форм господарювання, багаторічну самовіддану працю Президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави Олегу КРИЖОВАЧУКУ – директорові товариства «Україна» Підволочиського району, Тернопільська область.

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави Миколі БАГРОВУ – ректорові Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, докторові географічних наук, професорові, члену-кореспонденту НАН України, Автономна Республіка Крим.

За визначні трудові досягнення, впровадження передових форм господарювання, багаторічну самовіддану працю та активну благодійну діяльність звання Герой України з врученням ордена Держави В.ЮЩЕНКО присвоїв Георгію БЕРЕЗОВСЬКОМУ – директорові Сторожинецького сільськогосподарського кооперативу «Колос», Чернівецька область.

За визначні особисті заслуги у розбудові вітчизняної теплоенергетики, впровадження новітніх технологій, багаторічну плідну наукову діяльність звання Герой України з врученням ордена Держави присвоєно Геннадію ВОРОНОВСЬКОМУ – голові правління акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ–5», докторові технічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України.