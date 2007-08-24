Ще четверо українців стали Героями
Нагороди вручив Ющенко
Ще четверо українців удостоєні звання Герой України. Відповідні укази глави держави Віктора ЮЩЕНКА оприлюднені на офіційному сайті Президента.
Зокрема, за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку агропромислового виробництва, впровадження прогресивних технологій та передових форм господарювання, багаторічну самовіддану працю Президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави Олегу КРИЖОВАЧУКУ – директорові товариства «Україна» Підволочиського району, Тернопільська область.
За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави Миколі БАГРОВУ – ректорові Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, докторові географічних наук, професорові, члену-кореспонденту НАН України, Автономна Республіка Крим.
За визначні трудові досягнення, впровадження передових форм господарювання, багаторічну самовіддану працю та активну благодійну діяльність звання Герой України з врученням ордена Держави В.ЮЩЕНКО присвоїв Георгію БЕРЕЗОВСЬКОМУ – директорові Сторожинецького сільськогосподарського кооперативу «Колос», Чернівецька область.
За визначні особисті заслуги у розбудові вітчизняної теплоенергетики, впровадження новітніх технологій, багаторічну плідну наукову діяльність звання Герой України з врученням ордена Держави присвоєно Геннадію ВОРОНОВСЬКОМУ – голові правління акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ–5», докторові технічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України.