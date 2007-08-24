Парад вишиванок у День Незалежності (фоторепортаж)

Вишита сорочка разом з відвідинами «сливками» вітчизняного політика храму стає незмінним атрибутом свята...

Президент, як завжди, з`явився в «білому на білому» - і вишиванка, і що личить першій особі держави, і біла сорочка одночасно. Дітей голови держави одягнули більш традиційно...

Іван Плющ крокував у «сорочці по-президентски». У національному одязі були і дівчата – асистентки Віктора Ющенка на врученні паспортів хлопцям і дівчатам, які народилися 24 серпня 1991 року. Пенсіонери і народні умільці красувалися у тому, на що здатні. Учасники музично-літературного андеграундного фестивалю "День Незалежності з Махно" в м. Гуляйполе (Запорізька обл.) знайшли абсолютно несподіване рішення проблеми браку традиційних українських сорочок.

А на Хрещатику влаштували цілий «парад вишиванок». Тим же, кому приписана абсолютно інша форма одягу тільки й лишалося, що показати язика долі...

Фото Олександра Синиці і Віктора Победінського / УНІАН