У Києві відкрилася 52-га виставка квітів

В рамках святкування Дня Незалежності України заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ відкрив 52-у міську виставку квітів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«За доброю традицією за участю підприємств комунального об`єднання «Київзеленбуд» та інших підприємств і установ, які займаються зеленим будівництвом, ландшафтною архітектурою, вирощуванням і реалізацією квіткової продукції, які своєю працею примножують неповторну красу стародавнього Києва незалежної Європейської столиці, в цей чудовий день зробили справді святковий подарунок всім киянам, підготувавши чергову міську виставку квітів», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він додав, що традиція проведення міських виставок квітів була започаткована у 1953 році, і з того часу такі виставки проводяться у наймальовничіших місцях Києва. Були роки, коли організовувались пересувні виставки. Тоді кожен із районів міста створював свою композицію із квітів на автомашинах, які пересувались по всьому місту.

У цьогорічній виставці квітів беруть участь колективи 10-ти районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, 3 лісопаркових господарства «Київзеленбуд», 2 ботанічних сади, агрофірма «Квіти України», спеціалізовані підприємства різних форм власності по вирощуванню квітів та квітникарі-аматори.

Площа квітників займає 2000 кв. м, на яких висаджено близько 1 млн. шт. квітів різних видів бегоній, агератума, колеуса, сальвії, алісума, целозії тощо.