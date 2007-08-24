Ющенко про першочергові завдання нової влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що політичні, соціальні та конституційні зміни повинні стати першочерговим завданням нової влади. Про це він сказав на урочистому прийомі з нагоди 16-ї річниці Незалежної України, який проходить в Софії Київській.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави наголосив: “Я твердо наполягаю на цьому, і впевнений в результаті. Попри будь-які виклики, ми йдемо вперед, наша хода – послідовна і наполеглива”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що етап політичної невизначеності в Україні завершується, і надалі держава демонструватиме успішну і консолідовану роботу. “Це побажання і водночас моє глибоке відчуття політичного моменту”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що розуміє масштаб труднощів, які стоять перед Україною і дуже часто гальмують її рух вперед. “Не можна ігнорувати успадковані дуже часто і набуті проблеми української демократії, однак їхня вага не здатна переважити того зростаючого натхнення і прагнення змін, які є у широких колах українців”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, настав час змін на краще і побудови ефективної держави.

“Ми всі добре знаємо: політичні пристрасті вгамуються, відшумлять вибори, внутрішнє життя країни має увійти в русло поступальної праці”, - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що хоче підняти келих за творця Української держави – український народ.

Він побажав щастя, успіху і добра кожному співвітчизнику. “Я хочу підняти цей келих за процвітаючу, заможну Україну в колі рівних і вільних європейських та світових держав”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність кожному українцю, який робить внесок у велику справу розбудови української держави: “Я вдячний великому народові за мудрість і працю, і вірю у власну перспективу”.

Також Президент висловив вдячність державам – партнерам України за їхню підтримку на шляху важливих і далекосяжних змін.