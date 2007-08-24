Ющенко про першочергові завдання нової влади
Виступ на урочистому прийомі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що політичні, соціальні та конституційні зміни повинні стати першочерговим завданням нової влади. Про це він сказав на урочистому прийомі з нагоди 16-ї річниці Незалежної України, який проходить в Софії Київській.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави наголосив: “Я твердо наполягаю на цьому, і впевнений в результаті. Попри будь-які виклики, ми йдемо вперед, наша хода – послідовна і наполеглива”.
В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що етап політичної невизначеності в Україні завершується, і надалі держава демонструватиме успішну і консолідовану роботу. “Це побажання і водночас моє глибоке відчуття політичного моменту”, - сказав Президент.
Він підкреслив, що розуміє масштаб труднощів, які стоять перед Україною і дуже часто гальмують її рух вперед. “Не можна ігнорувати успадковані дуже часто і набуті проблеми української демократії, однак їхня вага не здатна переважити того зростаючого натхнення і прагнення змін, які є у широких колах українців”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
За його словами, настав час змін на краще і побудови ефективної держави.
“Ми всі добре знаємо: політичні пристрасті вгамуються, відшумлять вибори, внутрішнє життя країни має увійти в русло поступальної праці”, - підкреслив Президент.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що хоче підняти келих за творця Української держави – український народ.
Він побажав щастя, успіху і добра кожному співвітчизнику. “Я хочу підняти цей келих за процвітаючу, заможну Україну в колі рівних і вільних європейських та світових держав”, - наголосив Президент.
В.ЮЩЕНКО висловив вдячність кожному українцю, який робить внесок у велику справу розбудови української держави: “Я вдячний великому народові за мудрість і працю, і вірю у власну перспективу”.
Також Президент висловив вдячність державам – партнерам України за їхню підтримку на шляху важливих і далекосяжних змін.