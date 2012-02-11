Справу "про замараного Януковича" порушив одеський слідчий

Редактор інтернет-газети «Погляд з Одеси» Ігор СТОЛЯРОВ одержав повістку в міліцію для дачі пояснень за фактом січневої публікації у виданні фотознімків, на яких відображені забруднені червоною фарбою бігборди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив сам І.СТОЛЯРОВ уточнивши, що «приводом незаконного виклику для дачі свідчень, ймовірно, послужив той факт, що інтернет-газета «Погляд з Одеси» однією з перших опублікувала фотографії забруднених фарбою бігбордів В.ЯНУКОВИЧА».

«Схоже, що співробітникам МВС, які раніше влаштовували обшуки і затримання лідерів місцевих опозиційних партій, тепер наказано перемкнутися на допити журналістів непідконтрольних нинішній владі видань», - зауважив І.СТОЛЯРОВ.

Причому, підкреслив відомий одеський журналіст, «по суті першої у присутності співробітника карного розшуку почала розпитувати про тих, хто саме повідомив наше видання про забруднені фарбою бігборди, хто з фотографів їздив їх фотографувати і чи можна з ним зустрітися, співробітниця Відділу у зв'язках з громадськістю УМВС України в області Ірина ДОЛМАТОВА».

За словами І.СТОЛЯРОВА, це викликало неабиякий подив, у відповідь «я сповістив, що інформацію про забруднені фарбою бігборди передав до редакції телефоном хтось із читачів видання, а хто саме не пам'ятаю. Цей факт було зафіксованно фотокамерою і опубліковано - тобто було оперативно виконано буденну журналістську роботу щодо інформування громадськості про скандальний факт. До речі, не менш оперативно це зробили і фотокореспонденти інших видань».

«Проте співробітник кримінального розшуку, який продовжив розпочату І.ДОЛМАТОВОЮ телефонну розмову, заявив мені, що наполягає на зустрічі 13 лютого зі слідчим міськУВС», - підкреслив редактор «Погляду з Одеси».

І.СТОЛЯРОВ також додав, що на закінчення бесіди із співробітником карного розшуку він акцентував: «Ніяких додаткових відомостей з цього приводу додати не зможу. І не став приховувати, що з урахуванням останніх подій втратив колишню довіру до працівників міліції і не маю особливого бажання з нею спілкуватися».

У результаті, сказав редактор видання «Погляду з Одеси», «співробітник міліції з'явився з повісткою до моїх батьків, за адресою моєї прописки, попередивши, що у разі нез'явлення до слідчого мене доставлять туди примусово».

«Причому в повістці не вказано, в якості кого мене безпідставно запрошують в міліцію - свідка або обвинуваченого», - підсумував І.СТОЛЯРОВ, наголосивши, що «це особливий знак для одеських журналістів: ніколи раніше публікація в ЗМІ тих або інших фотоматеріалів не викликала такої реакції у силовиків».

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 січня невідомі забруднили в Одесі червоною фарбою дев'ять бігбордів із зображенням В.ЯНУКОВИЧА з текстом новорічного поздоровлення. За словами керівника Відділу по зв'язках з громадськістю УМВС України у області Володимира ШАБЛІЄНКА, «розпочато перевірку інформації про дев'ять зіпсованих бігбордів, розташованих в різних районах міста»

Порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.