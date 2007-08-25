Президент Молдови: Ми більше не пустимо до країни російських перевіряльників

Молдавія заборонить в`їзд до країни експертам Росспоживнагляду. Таку заяву зробив у телеефірі молдавський президент Володимир Воронін. "Ми більше не пускатимемо до Молдови експертів Росспоживнагляду", - сказав президент.

"Молдавія - не колонія: не може метрополія приїхати і робити ревізію на молдавських винних підприємствах", - сказав глава молдавської держави. Президент наголосив, що Молдова - член Світової організації торгівлі, до якої Росія тільки хоче вступити. "Усім нам потрібно дотимуватися правил торгівлі цієї організації, а не вигадувати, де має лежати мило, вигадувати якісь пестициди і гербіциди", - зазначив В.Воронін. "Якщо за цим стоять інтереси серйозних корумпованих російських структур, то хай Росія сама розбирається з ними - це не наша проблема", - сказав президент.

Як наголосив В.Воронін, "Росспоживнагляд більше на територію Молдавії не ступить". "Вони ж не їдуть до Франції, Італії та інших країн вибирати вино - чому ж вони мають приїжджати до Молдавії і ходити по місцевих підприємствах?" – поставив запитання В.Воронін. За його словами, вибирати вино повинні не вони, а конкретні покупці, у яких є гроші. "Хай приїжджають конкретні покупці на конкретні підприємства і беруть вино, оцінюють його за якістю і ціні, як слід", - зазначив глава молдавської держави.

Президент Молдавії нагадав також, що Молдова одна з небагатьох країн, які споживають лише 10% загальних об`ємів вина, яке вони виробляють - решту вона практично в повному обсязі (до введення Росією заборони на постачання молдавських вин) відправляла на експорт. За словами В.Вороніна, Франція споживає 80% виробленого вина і лише 20% відправляє на експорт.

Президент Молдавії зазначив, що громадянам країни необхідно пити самим молдавське вино, яке, за його словами, дуже "добре, якісне і корисне". Він також підкреслив важливість розширення ринків збуту молдавської виноробної продукції, зазначивши, що вже зараз Молдавія постачає її до 54 країн світу.

За словами В.Вороніна, якщо Росія захоче, вона зможе купувати молдавське вино на загальних умовах, а не на умовах контролю і ревізій. "Хто вони такі цей Росспоживнагляд? Це хай вони у себе там дивляться, що потрібно робити, щоб громадяни Російської Федерації були здорові", - сказав на закінчення президент Молдови.

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