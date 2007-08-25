27 людей стали жертвами лісових пожеж у Греції

На півдні Греції 27 людей загинули в результаті лісових пожеж. 5 пошукових команд знайшли сьогодні зранку тіла 21 загиблого в селах поблизу міста Захаро, з них троє пожежників. Ще шестеро людей загибли поблизу міста Ареохоро. Репортери повідомляють ще про 10 загиблих, але цю цифру влада наразі не підтвердила. Сотні людей опинилися в районах, відрізаних від зовнішнього світу.

Як передає радіо “Свобода», сильний вітер заважає підняти в повітря спеціальні протипожежні літаки.

Очікується, що до боротьби з вогнем буде залучено до п`ятисот військовослужбовців і кілька військових вертольотів.

Спека в багатьох районах Греції перевищує 40 градусів.

Фото AP і Reuters