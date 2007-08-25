Шуфрич: Я гарантую, що навіть біси в пеклі не зможуть розвести вогонь

Учора о 16-й год. у лісових насадженнях на території ДП "Цюрупинське лісово-мисливське господарство" виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, через високу температуру повітря та посилення вітру вогонь розповсюдився на площу близько 700 га.

У зв’язку з цим виникла загроза для трьох населених пунктів Цюрупинського району (села Нечаєво, Солонці, Підлісне) та розташованої неподалік військової частини Міністерства оборони. Для тимчасового відселення мешканців зазначених населених пунктів підготовлено техніку та визначено місця їх перебування.

Завдяки скоординованим діям залучених сил та засобів о 01.40 25 серпня пожежу локалізовано. Відселення місцевих жителів не проводилося. Загрози населеним пунктам, жертв та постраждалих немає.

Вночі на місце події терміново вилетів глава МНС Нестор ШУФРИЧ у супроводі заступника міністра внутрішніх справ Василя ФАТХУТДІНОВА та начальника Департаменту карного розшуку МВС Василя ПАСКАЛА.

“Я зараз утримаюсь від коментарів, але є дуже багато запитань. Зайнялася та частина лісу, яка була на значній відстані від місця пожежі, що сталася у понеділок. Причому під час нової пожежі, на місцях, де вона була раніше, вогню не було. Це означає, що вогонь не міг перекинутися із території попередньої пожежі”, - заявив Н.ШУФРИЧ.

Керівник МНС поінформував, що за півгодини до початку пожежі гелікоптер робив обліт території і вогню зафіксовано не було. Його раптове виникнення здалося Н.ШУФРИЧУ підозрілим, і він натякнув, що не випадково з ним прилетіло керівництво МВС, хоча й відмовився коментувати будь-які версії.

Міністр подякував пожежникам, які не допустили проникнення вогню на територію військової частини і повідомив, що звернувся до Міноборони з проханням тимчасово вивезти звідти ракети.

“Ситуація викликає чимало питань, але я хочу сказати всім: у нас достатньо сил щоб зупинити будь-яку пожежу. Я Вам гарантую, що навіть біси в пеклі не зможуть розвести вогонь” – запевнив Н.ШУФРИЧ.

Міністр повідомив, що на окремих ділянках пожежі фронт суцільного вогню сягав до 2 кілометрів, але наразі, о 01.40 25 серпня, пожежу було локалізовано і зараз ведеться ліквідація лише кількох осередків загоряння.