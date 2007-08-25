Тимошенко сьогодні відвідає Луганщину

Сьогодні, 25 серпня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в рамках свого передвиборчого туру відвідає Луганську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, лідер БЮТ, зокрема, побуває на Алчевському металургійному комбінаті, а у Стаханові, на центральному стадіоні, за участю Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться загальнообласний мітинг з нагоди Дня шахтаря.

Крім того, у Луганському національному педагогічному університеті відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО.