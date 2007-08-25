У Росії запровадять електронні наручники для засуджених

З осені 2007 року в Росії почнеться експеримент із запровадженя електронних наручників для спостереження за ув’язненими, повідомляє Лента.руз посиланням на ректора Московського інституту права Вячеслава Селіверстова.

Проект здійснюється в співпраці з Євросоюзом. Запровадження електронного спостереження стане заходом альтернативного позбавлення волі. "Аргументы и факты" уточнюють, що браслети дозволять збільшити на півмільйона кількість ув’язнених поза колоніями. На реалізацію проекту виділено 3 мільйони євро.

Чого побоюються наглядачі перед початком експерименту, то це умільців, здатних зняти із засудженого електронний браслет.