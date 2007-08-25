Юлія Тимошенко: для України вугілля важливіше за газ і нафту

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україні необхідно мінімізувати споживання природного газу, а також скоротити споживання нафти і зосередитися на масштабному, потужному розвитку вугільної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Луганську.

«Це наша найбільша стратегічна мета», - підкреслила лідер БЮТ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що українська влада повинна повернути високий статус шахтарській професії, “щоб вся країна, як і раніше, знала, що на плечах шахтарів лежить відповідальність за життя країни, за незалежність держави, за успішність української економіки”.

Лідер БЮТ звернулася до шахтарів з вибаченням «від усієї влади всіх років незалежності України за те, що певні уряди на шахтарях нахабно заробляли, користуючись бюджетними коштами, а певні посадовці нищили і знекровлювали шахти”.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що коли вона прийшла в політику, коли кілька місяців працювала віце-прем’єр-міністром з питань паливно-енергетичного комплексу, а також кілька місяців прем’єр-міністром України, перед урядом було чітко поставлено завдання, що «поки ми не поставимо на ноги вугільну галузь, нам в жодному разі не збудувати енергетичну незалежність нашої держави».

«І я знаю, що ми виконаємо це завдання, і тоді будемо мати сильну країну і сильне виробництво в країні», - наголосила лідер БЮТ.