Тимошенко: Що стосується Донецька, де квартири не коштують уже нічого...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що 12 ліній передвиборчої програми блоку «Український прорив» стосуватимуться всіх областей України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Луганську.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що можуть бути певні акценти щодо окремих регіонів.

«У Дніпропетровській області ми почали працювати з аграрного прориву, сьогодні в Луганській області ми починаємо більш глибоку роботу з вдосконалення енергетичного прориву», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає, що антикорупційний прорив потрібно починати не з Донецької чи Луганської областей, а з Києва. «Саме там ми повинні вдосконалювати цю роботу щодо «окремих осіб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Але що стосується Донецька, я думаю, враховуючи безліч міст і районів, де відбувається колосальна стагнація, де квартири не коштують вже нічого, де закриваються шахти і знекровлюються населені пункти, нам потрібно розпочинати інвестиційний прорив», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, БЮТ має намір зробити реєстр таких районів, і після перемоги на парламентських виборах та повноцінного приходу до влади зробити інвестиційні зони, де інвестори, які хочуть вкладати кошти в економіку, звільнятимуться на 10 років від податків. Також БЮТ пропонує полегшити всі процедури для входження інвесторів на цю територію.