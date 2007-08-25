Тимошенко: Що стосується Донецька, де квартири не коштують уже нічого...
що стосується Дніпропетровська, Луганська, Києва
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що 12 ліній передвиборчої програми блоку «Український прорив» стосуватимуться всіх областей України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Луганську.
Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що можуть бути певні акценти щодо окремих регіонів.
«У Дніпропетровській області ми почали працювати з аграрного прориву, сьогодні в Луганській області ми починаємо більш глибоку роботу з вдосконалення енергетичного прориву», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер БЮТ вважає, що антикорупційний прорив потрібно починати не з Донецької чи Луганської областей, а з Києва. «Саме там ми повинні вдосконалювати цю роботу щодо «окремих осіб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
«Але що стосується Донецька, я думаю, враховуючи безліч міст і районів, де відбувається колосальна стагнація, де квартири не коштують вже нічого, де закриваються шахти і знекровлюються населені пункти, нам потрібно розпочинати інвестиційний прорив», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, БЮТ має намір зробити реєстр таких районів, і після перемоги на парламентських виборах та повноцінного приходу до влади зробити інвестиційні зони, де інвестори, які хочуть вкладати кошти в економіку, звільнятимуться на 10 років від податків. Також БЮТ пропонує полегшити всі процедури для входження інвесторів на цю територію.