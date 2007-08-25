Що залишає після себе уряд Януковича. Прес-конференція Віктора Пинзеника
16:35, 25 серпня 2007Суспільство
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У понеділок, 27 серпня, о 12.30 в УНІАН з трансляцією на «5 каналі» відбудеться прес-конференція члена БЮТ, міністра фінансів України у 2005-2006 роках Віктора ПИНЗЕНИКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Реформи і порядок», тема прес-конференції: «Що залишає після себе уряд В.ЯНУКОВИЧА».
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