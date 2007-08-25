Литвин: 10 родин мають доходи на рівні державного бюджету

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН виступає за встановлення погодинної оплати праці не менше 25 грн. за годину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він повідомив на зустрічі з виборцями у селищі міського типу Гоща Рівненської області.

В.ЛИТВИН також зазначив, що для справедливості отримання доходів потрібно встановити закон про те, що розмір заробітної платні становить 30% від собівартості продукції.

Тоді, на думку В.ЛИТВИНА, люди зароблятимуть більше, особливо на селі. «Я хотів би, щоб чоловіки мали цю гордість. Щоб вони знали смак грошей, а не лише продавлений диван, пляшку пива та футбольну передачу», – наголосив В.ЛИТВИН.

Крім того, він вважає за необхідне запровадити прогресивну систему оподаткування доходів громадян, за якої бідні будуть сплачувати низький податок, а доходи багатих людей будуть оподатковуватися до 70%.

В.ЛИТВИН зазначив, що за діючої системи податків розподіл доходів призвів до того, що 8-10 родин мають доходи на рівні державного бюджету всієї країни. «Десять сімей володіє багатством, яке співставне з доходами державного бюджету – це 150 мільярдів», – сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що ці люди не лише володіють багатствами, а й впливають на політику. «У всіх фракціях є олігархи, в тому числі і в комуністів», – зауважив В.ЛИТВИН. На його думку, виправити цю ситуацію можна, якщо не голосувати за ці партії на виборах.