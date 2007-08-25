Литвин: 10 родин мають доходи на рівні державного бюджету
Оплата праці має бути не менше 25 грн. за годину
Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН виступає за встановлення погодинної оплати праці не менше 25 грн. за годину.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він повідомив на зустрічі з виборцями у селищі міського типу Гоща Рівненської області.
В.ЛИТВИН також зазначив, що для справедливості отримання доходів потрібно встановити закон про те, що розмір заробітної платні становить 30% від собівартості продукції.
Тоді, на думку В.ЛИТВИНА, люди зароблятимуть більше, особливо на селі. «Я хотів би, щоб чоловіки мали цю гордість. Щоб вони знали смак грошей, а не лише продавлений диван, пляшку пива та футбольну передачу», – наголосив В.ЛИТВИН.
Крім того, він вважає за необхідне запровадити прогресивну систему оподаткування доходів громадян, за якої бідні будуть сплачувати низький податок, а доходи багатих людей будуть оподатковуватися до 70%.
В.ЛИТВИН зазначив, що за діючої системи податків розподіл доходів призвів до того, що 8-10 родин мають доходи на рівні державного бюджету всієї країни. «Десять сімей володіє багатством, яке співставне з доходами державного бюджету – це 150 мільярдів», – сказав В.ЛИТВИН.
Він зазначив, що ці люди не лише володіють багатствами, а й впливають на політику. «У всіх фракціях є олігархи, в тому числі і в комуністів», – зауважив В.ЛИТВИН. На його думку, виправити цю ситуацію можна, якщо не голосувати за ці партії на виборах.