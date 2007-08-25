НУ-НС зобов`яже Януковича натиснути на зелену кнопку першого ж дня

Голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що “Наша Україна – Народна самооборона” зобов’яже лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА виконати обіцянку і в перший день роботи нової Верховної Ради натиснути “зелену” кнопку в сесійній залі за скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні в Черкасах на мітингу, на який зібралися понад 5 тис. мешканців міста.

За словами В.КИРИЛЕНКА, НУ-НС та БЮТ, які першими виступили з ініціативою скасувати депутатську недоторканність, “яка є першопричиною всіх негараздів життя українського народу”, нагадає В.ЯНУКОВИЧУ, котрий довго відкидав можливість скасування недоторканності, а потім все ж пообіцяв відмінити її, щоб він це особисто виконав.

Також у своєму виступі В.КИРИЛЕНКО ще раз запевнив, “для НУ-НС ніякої широкої коаліції з В.ЯНУКОВИЧЕМ не буде”. “Наш найближчий союзник – це Блок Юлії Тимошенко, і з ним ми будемо формувати коаліцію”, - підкреслив він.