9-річний хлопчик «замінував» лікарню

Міліція Троїцького району Луганської області з`ясувала особу людини, яка вчора надала помилкове повідомлення про замінування районної лікарні у селищі Троїцьке.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ГУ МВС України у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, нею виявився 9-річний хлопчик.

«Він пояснив, що йому нудно було сидіти вдома, тому вирішив налякати дорослих. Тепер його батьки відшкодовуватимуть фінансові витрати, пов`язані з пошуком «бомби» в медустанові. Рішення про відшкодування і суму прийматиме суд за позовом прокурора. Хлопчик поставлений на облік у відділ у справах неповнолітніх, оскільки скоїв серйозне правопорушення», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого о 17.30 у міліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі районної лікарні в селищі Троїцьке.

Особовим складом МНС спільно з працівниками міліції були евакуйовані хворі і медичний персонал лікарні (всього 79 чоловік) і організовано чергування на місці події.

В результаті перевірки будівлі лікарні і прилеглої території фахівці не виявили вибухонебезпечних предметів. О 20.28 роботи були завершені, виклик виявився помилковим.