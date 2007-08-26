Араби вирішили придбати авіабудівні заводи концерну EADS

Створена 2006 року арабська компанія Dubai Aerospace має намір купити кілька авіабудівних заводів у європейського концерну EADS, повідомляє AFP. У найближчі кілька років дубайська компанія збирається інвестувати в розвиток власного літакобудівного бізнесу близько 15 мільярдів доларів.

EADS заявила раніше про намір продати сім своїх заводів у Франції, Німеччині і Великобританії. Про їх подальшу долю стане відомо у вересні.

Рішення про продаж ухвалене в рамках програми реструктуризації концерну, яка включає також скорочення робочих місць.

У липні 2007 року влада Дубая придбала 3,12 відсотка акцій концерну EADS приблизно за 600 мільйонів євро (на той момент приблизно 830 мільйонів доларів), ставши одним з найбільших акціонерів компанії.

У лютому 2007 року про намір продати 7,5 з 22,5 відсотків своїх акцій EADS заявив DaimlerChrysler. Згодом з аналогічними заявами виступив уряд Франції.

EADS є батьківською структурою авіабудівної компанії Airbus. Крім того, EADS належать підприємства з виробництва вертольотів, винищувачів, ракет і транспортних літаків.

Лента.ру