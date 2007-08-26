Литвин: Мені не подобається, коли Ющенко і Янукович перегукуються мов через паркан

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН виступає за скорочення державного управлінського апарату вдвічі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дубні Рівненської області.

Також В.ЛИТВИН наголосив на необхідності формувати уряд на професійній основі. «Все, що відбувається, свідчить про кричущий непрофесіоналізм. Доходить до того, що Президент змушений демонструвати на всю країну, як він гасить пожежу. Я думаю, що кожен повинен і буде займатися тим, чим він може займатися», - зазначив В.ЛИТВИН.

Що стосується діяльності його політичної сили у майбутній Верховній Раді, то В.ЛИТВИН висловив думку, що вона там потрібна заради стабільності.

«Я сподіваюся, що буде розуміння того, що Блок Литвина має бути вагомо представлений у Верховній Раді для того, щоб забезпечити рівновагу в Україні, державність і поступ України», – зазначив В.ЛИТВИН.

На його думку, Партія регіонів та блок НУ-НС, які очолюють, відповідно, прем’єр-міністр та Президент України, є рівновіддаленими від політичної сили, яку очолює сам В.ЛИТВИН.

«Вони певною мірою рівновіддалені для мене і якщо вони почнуть зближуватися, вони розчавлять Україну та поглиблять протистояння в державі. Власне, не ЮЩЕНКО та ЯНУКОВИЧ, а ті політичні сили, які вони уособлюють, повинні бути розведені, оскільки примирення між ними не буде. Їх не можна з’єднати, як не можна з’єднати два береги Дніпра. Мають бути політичні сили, які будуть їх «зв’язувати», які будуть скеровувати їх у русло практичної діяльності», – наголосив лідер Блоку Литвина. Він переконаний, що в тому разі, якщо встановиться рівновага цих двох політичних сил у парламенті, це призведе до сплеску протистояння. «Це може призвести до обвалу країни», – сказав В.ЛИТВИН.

Він також висловив невдоволення рівнем відносин між цими політичними силами, які постійно їх з’ясовують через мас-медіа. «Мені особисто не подобаються їхні відносини на рівні Президент – прем’єр-міністр, коли вони перегукуються між собою, наче погані сусіди через паркан. Я думаю, це принижує країну», – зазначив В.ЛИТВИН. На його думку, це потрібно з’ясовувати в ході переговорів, публічно демонструвати те, що вони обстоюють єдину державну платформу, але мають розбіжності в баченні її втілення.