В автокатастрофі загинули черкащани, що їхали на речовий ринок в Одесу

Сьогодні близько 4.00 в Одеській області на 348-му км автодороги Київ-Одеса мікроавтобус "Мерседес-Спрінтер" вдарився у металеву огорожу й перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на місці події загинуло двоє пасажирів, ще 12 осіб отримали різні травми, зокрема, у двох пасажирів зафіксовано переломи хребта.

На момент аварії у мікроавтобусі перебувало 14 осіб. Вони їхали з Черкас на речовий ринок до Одеси.

Водій мікроавтобуса керував транспортним засобом за дорученням, без відповідних ліцензій на здійснення пасажирських перевезень.