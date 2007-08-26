В автокатастрофі загинули черкащани, що їхали на речовий ринок в Одесу
11:07, 26 серпня 2007Суспільство
612
Водій "бусика" не мав відповідих дозволів
Сьогодні близько 4.00 в Одеській області на 348-му км автодороги Київ-Одеса мікроавтобус "Мерседес-Спрінтер" вдарився у металеву огорожу й перекинувся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на місці події загинуло двоє пасажирів, ще 12 осіб отримали різні травми, зокрема, у двох пасажирів зафіксовано переломи хребта.
На момент аварії у мікроавтобусі перебувало 14 осіб. Вони їхали з Черкас на речовий ринок до Одеси.
Водій мікроавтобуса керував транспортним засобом за дорученням, без відповідних ліцензій на здійснення пасажирських перевезень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter