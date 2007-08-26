Усі загинули, коли Opel Vectra зіткнувся по черзі з ЗІЛом і Волгою

Вчора о 20.30 у Херсонській області на 37-му км автодороги «Херсон - Нова Каховка – Генічеськ» автомобіль “Opel Vectra” зіткнувся з автомобілем "ЗІЛ-133", після чого “Opel" виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ГАЗ-2410".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій і два пасажири автомобіля “Opel" загинули на місці пригоди, а водій та пасажир автомобіля "ГАЗ" отримали тілесні ушкодження.