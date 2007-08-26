У пожежі в Ялтинському заповіднику є прізвище

До пожежі на території Алупкінського лісництва Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника призвело багаття, яке розпалив житель Харкова (1978 р. н.), що заблукав в лісі.

Як вдалося з`ясувати кримським рятувальникам, 24 серпня житель Харкова заблукав у лісі в районі Ялтинського заповідника. «Оптимальним сигналом, на його думку, могло бути лише багаття, - повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в АРК, - яке буквально за кілька хвилин охопило площу в кількасот квадратних метрів». Рятувальники МНС, за даними прес-служби Главку, «зняли невдалого туриста в ту мить, коли вогонь становив загрозу для його життя».

Для ліквідації пожежі, що виникла в труднодоступному місці, де немає під`їздів і підходів, на 12.00 26 серпня було залучено близько 500 чоловік особового складу (МНС, Внутрішні війська МВС, військовослужбовці Міноборони, Держлісгосп, комунальна служба) і 47 одиниць техніки (пожежні автоцистерни, водовозки, трактори, автомобілі зв`язку, освітлення і т.п.). На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, в його роботі взяли участь начальник Головного управління МНС України в Криму Олександр МАЗІЛІН, мер Ялти Сергій БРАЙКО, голова комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій АРК Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ і голова Рескомлісу Криму Ігор КАЦАЙ.

Створено 4 бойові ділянки. Площа пожежі становить близько 50 га. «Поривчастий вітер до 20 метрів на секунду і круті труднодоступні схили сприяють розповсюдженню пожежі в двох напрямках по кромці на південь і на західний напрямок», - повідомили в МНС.