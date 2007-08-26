Двоє людей загинули в автомобілі на ”ялтинській” пожежі

На місці пожежі на території Алупкінського лісництва Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника знайдено жертви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, у своєму автомобілі, оточені вогнем, загинули чоловік і жінка. Обставини їх загибелі з`ясовуються.

Під час гасіння пожежі травмовано також двох співробітників МНС.

Сьогодні в Сімферополі відбулося засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій Ради міністрів АРК, на якій вжито необхідних заходів для гасіння лісової пожежі в районі Алупки. На місце надзвичайної ситуації виїхали голова Радміну Криму Віктор ПЛАКІДА, керівники і фахівці інших міністерств і служб АРК.

За інформацією заступника голови Ради міністрів АРК Едуарда ГРИВКОВСЬКОГО, зараз площа пожежі становить більше 50 га. Для боротьби з вогнем задіяно більш як 800 людей, більш як 40 одиниць техніки. Створений при Радміні Криму штаб з питань боротьби з надзвичайною ситуацією викликав підкріплення протипожежної авіації. Комісія з надзвичайних ситуацій Радміну АРК клопотала про виділення з резервного фонду уряду 250 тис. грн. і 4 тонни бензину, 2 тонни солярки для заправки протипожежної техніки. Рішення про це має ухвалити Рада міністрів Криму на надзвичайному засіданні, яке, як очікується, відбудеться сьогодні.

Пожежі присвоєно високу категорію складності. Це пояснюється тим, що горіння лісу відбувається в труднодоступній гірській місцевості, де необхідні спеціальні засоби гасіння і спеціальні підрозділи пожежників.

За словами Е.ГРИВКОВСЬКОГО, винуватця пожежі - туриста з Харкова, який запалив багаття, затримано органами міліції. Ведеться слідство.