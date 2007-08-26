Уряд має нести відповідальність за несвоєчасне відшкодування ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд має нести відповідальність за несвоєчасне відшкодування податку на додату вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед жителями міста Нововолинськ Волинської області з нагоди Дня міста і Дня шахтаря.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що 5 років тому заборгованість по ПДВ становила 9 млрд. грн., два з половиною роки тому вдалось вийти на суму 400 млн. грн., але зараз ця сума знову зросла до 2,5 млрд. грн.

Президент розкритикував збільшення боргу, наголосивши, що це має прямий вплив на «охолодження економіки». Він підкреслив, що повернуті кошти за ПДВ для кожного керівника підприємства є обіговими коштами, які направляються у тому числі і на зарплату, і до бюджету. «Несвоєчасна компенсація Міністерством фінансів ПДВ по суті є охолоджуючим заходом для національної економіки, є стримуючим засобом нашого розвитку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Уряд має нести пряму фінансову і юридичну відповідальність перед економікою, якщо він не забезпечить своєчасної виплати ПДВ», - наголосив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО говорив про соціальні і економічні реформи, які необхідні країні. Він розповів громадянам про пакет своїх соціальних ініціатив, висловивши думку, що навколо них можуть об’єднатись різні політичні сили. Також Президент повідомив про плани представити восени на розгляд нового парламенту загальнонаціональну програму економічного розвитку.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що восени буде прийнято новий Податковий кодекс, який буде передбачено суттєве зниження податків.