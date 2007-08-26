Люди, що загинули на пожежі в Ялтинському заповіднику, були лісник і його дружина

Встановлені особи чоловіка та жінки, тіла яких було виявлено на пожежі, що виникла на території Алупкинського лісництва Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника (Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, в загиблих упізнані працівник Оползнівського лісництва (1965 року народження) та його дружина (1967 року народження).

«Подружжя, опинившись у вогняній пастці, не встигло втекти і загинуло в лісі, на місці пожежі», - відзначили в МНС. Остаточну причину смерті людей встановлює судмедекспертиза.

Як повідомляє з місця події помічник начальника кримського Главку МНС України в автономії Володимир ІВАНОВ, на місці пожежі працюють 802 особи і 57 одиниць спеціальної техніки. «Тут знаходиться 360 чоловік особового складу МНС, 170 чоловік Військово-морського флоту України, 200 чоловік лісгоспу, крім того, залучені співробітники ВВ МВС і козаки, - повідомив В.ІВАНОВ. – Гасіння відбувається у складних умовах: поривчастий вітер (до 20 метрів на секунду), ускладнено підвезення і доступ до води, небезпечні схили, каменепад. Тим часом, рятувальники продовжують боротися з вогнем, не даючи перейти пожежі у верхову».

Зараз загальна площа лісу, охоплена вогнем, становить 54 гектари. Періодично проводиться розвідка на вертольоті.

У даний час на місці пожежі знаходиться міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Водночас в районі Фороса виявлено новий осередок пожежі. За повідомленням оперативно-координаційного центру ГУ МНС України в АРК, в даний момент площа пожежі не перевищує 1 гектара, на місці працюють два пожежних відділення і 4 водовозки.