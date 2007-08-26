Український флот долучився до гасіння пожеж у Криму

Більш як 200 чоловік особового складу і близько 20 одиниць техніки задіяно на сьогодні від Військово-морських сил України до гасіння пожеж, які виникли поблизу Севастополя і в районі Великої Ялти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА з посиланням на прес-центр українського флоту.

Згідно з повідомленням, на прохання С.КУНІЦИНА, який звернувся до ВМС України, сьогодні для гасіння пожежі, що виникла в районі Ай-Петринської гряди (зокрема, поблизу міста Алупка), від українського флоту направлено 15 одиниць техніки і понад 150 чоловік особового складу. Задіяні берегові війська ВМС, особовий склад навчального центру і Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС.

Боротьбу військовослужбовців з вогнем координує особисто командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Українські військові моряки також гасили пожежу в районі лісосмуги, яка зайнялася 24 серпня на околиці Севастополя. Полум`ям була охоплена площа майже в 10 гектарів. Спільними зусиллями пожежу було погашено.

Триває гасіння лісової пожежі і в районі Бахчисарая. Від ВМС України виділено 4 одиниці техніки і 18 осіб. «На даний час осередок вогню локалізований, його гасіння триває. Пожежні команди військових частин українського флоту, розташованих поблизу осередків загоряння, перебувають у постійній готовності», - зазначили в прес-службі С.КУНІЦИНА.