Центр і північ Румунії постраждали від злив та буревію

Зливи, ураганний вітер, сильний град обрушились сьогодні на центральні та північні райони Румунії.

Як передає ІТАР-ТАРС, двоє осіб, серед яких одна дитина, загинули в повіті Сучава на кордоні з Україною.

Від стихійного лиха найбільше постраждали 11 повітів в центрі країни. Там минулої ночі і сьогодні вранці ураганний вітер валив дерева, лінії електропередач, зривав дахи з сільських будинків. Кількість опадів, що випали на один квадратний метр, перевищила тут 40-50 літрів. Річки, що вийшли з берегів, зруйнували декілька крупних мостів, затопили десятки кілометрів місцевих доріг.

На півночі Румунії більш як 1,5 тис. жителів, особливо в сільській місцевості, опинилися в повній ізоляції, по всій країні декілька сотень населених пунктів залишилися без електрики, пошкоджено понад 450 будинків.