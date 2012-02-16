Розпочався збір коштів на пам’ятник Бандері

У Рівненській області розпочався збір коштів для спорудження пам’ятника Степану Бандері.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН член ініціативної групи зі спорудження монументу, депутат Рівненської обласної ради Степан МОЛЧАН.

За його словами, погруддя планують встановити до кінця року у районному центрі Здолбунів. Місцева влада з цією метою вже виділила земельну ділянку.

Проектно-кошторисна документація, за підрахунками авторів ідеї, коштуватиме 24 тисячі гривень. За кілька останніх днів, протягом яких оголошено збір коштів для спорудження майбутнього пам’ятника, ініціатори зібрали 2 тисячі гривень.